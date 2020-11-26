FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Токсовский тоннель в сторону Петербурга сузят вдвое на выходные из-за ремонта шва

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожные работы на два дня изменят схему движения автомобильного транспорта в Токсовском тоннеле на кольцевой автодороге Петербурга. Там отремонтируют мастичный деформационный шов на железобетонной плите проезжей части.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 и 29 ноября в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля — из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, — будут попеременно перекрывать одну полосу движения. В южном отсеке, в сторону области, движение будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.

Работы выполнит ООО «Карст». Вестись они будут с 8:00 до 18:00 с ограничением движения в два этапа. Пока одна полоса будет перекрыта, на второй ограничат скорость до 40 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний