Дорожные работы на два дня изменят схему движения автомобильного транспорта в Токсовском тоннеле на кольцевой автодороге Петербурга. Там отремонтируют мастичный деформационный шов на железобетонной плите проезжей части.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 и 29 ноября в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля — из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, — будут попеременно перекрывать одну полосу движения. В южном отсеке, в сторону области, движение будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.