Как сообщает ТЭК 26 ноября, на данный момент в так называемом Пригородном районе теплоснабжения переложены 5,9 км. Кроме того, идет модернизация 18 центральных тепловых пунктов и станций смешения, где в 2016–2019 годах было много технологических нарушений. Из них 7 находятся в Колпинском районе, 11 — в Пушкинском; работы предполагается завершить до сентября 2021 года.

О начале работ в Пушкинском и Колпинском районах ГУП «ТЭК» сообщило летом. Это стало возможным по итогам банкротства предыдущего собственника инфраструктуры — ГУП «ПушТЭК», которое длилось с 2015 года. Между ГУП «ТЭК СПб» и должником, по согласованию со Смольным, было заключено соглашение об отступном: имущественный комплекс «ПушТЭКа» остался в собственности города и был передан ТЭКу.



До тех пор у ГУП «ТЭК» не было правовых оснований проводить реконструкцию, только аварийный и текущий ремонт. Пока шло банкротство, предприятие обеспечивало содержание и эксплуатацию котельных, ЦТП и свыше 550 км сетей в Пушкине и Колпино на основании договора аренды. Сети крайне изношены, сейчас их удельная повреждаемость в 2,5 раза больше, чем в среднем по зоне ТЭК. В Колпинском районе из 300 км сетей почти 60% прослужили четверть века. В Пушкинском, где пролегает 330 км трубопроводов, этот показатель составляет 43%. Здесь находятся 15% сетей в ведении ТЭК, но происходит треть всех дефектов. Необходимость работ вызвала ускоренный рост тарифов по зоне предприятия, по сравнению с другими теплоэнергетиками.

