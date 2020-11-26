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20 километров сетей ГУП «ТЭК» заменит в Пушкине и Колпино до конца года. «Газпрома» ждать не стали

До января 2021 года ГУП «ТЭК» намерен заменить 20,2 км трубопроводов в Пушкинском и Колпинском районах. Это худший участок предприятия — ветхое хозяйство обанкротившегося «ПушТЭК».

Как сообщает ТЭК 26 ноября, на данный момент в так называемом Пригородном районе теплоснабжения переложены 5,9 км. Кроме того, идет модернизация 18 центральных тепловых пунктов и станций смешения, где в 2016–2019 годах было много технологических нарушений. Из них 7 находятся в Колпинском районе, 11 — в Пушкинском; работы предполагается завершить до сентября 2021 года.

Всего объем программы в названных районах составляет 1,8 млрд рублей. Большую часть — 1,6 млрд — направят на замену сетей и модернизацию ЦТП; остальное — на модернизацию и замену оборудования на 19 котельных.

Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК
Фото: Прессслужба ГУП «ТЭК

О начале работ в Пушкинском и Колпинском районах ГУП «ТЭК» сообщило летом. Это стало возможным по итогам банкротства предыдущего собственника инфраструктуры — ГУП «ПушТЭК», которое длилось с 2015 года. Между ГУП «ТЭК СПб» и должником, по согласованию со Смольным, было заключено соглашение об отступном: имущественный комплекс «ПушТЭКа» остался в собственности города и был передан ТЭКу.

До тех пор у ГУП «ТЭК» не было правовых оснований проводить реконструкцию, только аварийный и текущий ремонт. Пока шло банкротство, предприятие обеспечивало содержание и эксплуатацию котельных, ЦТП и свыше 550 км сетей в Пушкине и Колпино на основании договора аренды. Сети крайне изношены, сейчас их удельная повреждаемость в 2,5 раза больше, чем в среднем по зоне ТЭК. В Колпинском районе из 300 км сетей почти 60% прослужили четверть века. В Пушкинском, где пролегает 330 км трубопроводов, этот показатель составляет 43%. Здесь находятся 15% сетей в ведении ТЭК, но происходит треть всех дефектов. Необходимость работ вызвала ускоренный рост тарифов по зоне предприятия, по сравнению с другими теплоэнергетиками.

Напомним, реконструкция теплового хозяйства в Пригородном районе оценивалась в 6 млрд рублей. Рассматривалось и участие «Газпрома» в рамках концессии. На одном из последних заседаний ЗакСа спикер Вячеслав Макаров высказал ряд претензий к ГУП «ТЭК». «Газпром» предлагает 18 млрд на Пушкинский и Колпинский районы, кто-нибудь шевельнулся?» — заявил он. «Там масштаб почти 12 млрд, а мы заложили [в тариф] только 1,7 млрд, — сообщал бывший вице-губернатор Максим Шаскольский. — Но концессия по-прежнему разрабатывается, чтобы не растягивать это на 7–8 лет. Коллеги работают над материалами, получили все необходимые документы, готовят ТЭО».

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Комментарии (3)

doorbal_
по два раза в год в течении уже 10 лет раскапывают участок под окнами, ремонтируют трубу. на капитальный ремонт (замену участка ~50 метров) денег видимо не выделяется, зато на аварийные работы денег навалом.
Наталия Гусева
а...это тот самый ГУП ТЭК по вине которого почти 600 многоквартирных домов в Колпино в феврале 2012 года остались без тепла в 30-ти градусные морозы. Температура в квартирах приближалась к нулю, работала прокуратура, заводились уголовные дела. Скандал был грандиозный- представители администрации (женская половина) в норковых и соболиных шубах были вынуждены опуститься до опросов жильцов пострадавших домов. Как хорошо, что мы уехали из Колпино
Агроном аэродрома
Вовремя, чё.
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