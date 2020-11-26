В Роспотребнадзоре рассказали о вероятности заболеть ковидом после прививки

«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — цитирует 26 ноября РИА Новости слова Горелова. У пациента, получившего до этого вакцину, не должно быть пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии — замедления реакции и прочих осложнений.

Привитые от коронавируса люди могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Макси следует носить и после вакцинации, так как они существенно снижают риск заражения коронавирусом. «Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — добавил эпидемиолог.

Некоторые люди считают, что можно специально заразиться вирусом ради получения антител перед новой волной заболевания. Эту мысль прокомментировал радио Sputnik эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. По его словам, преднамеренное заражение COVID-19 — опасный и неоправданный ход, при современном уровне медицины поступать так не имеет смысла. Антитела можно получить или после вакцинации, или после самостоятельной победы организма над инфекцией.

«Этой идее лет 300 или 350. Люди тогда заражались оспой преднамеренно. Это было еще до вакцины, которую изобрел Дженнер (Эдвард Дженнер, создатель вакцины против оспы. — Прим. ред.). Да, действительно люди, которые заражались оспой преднамеренно, умирали не так часто, как если это было бы нечаянное заражение. От нечаянного заражения погибали 34%, а от преднамеренного — 3%. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском. Оправдан ли этот риск? Нет. Может, лучше подождать вакцину? Это более соответствует уровню современной науки», — объяснил Дурманов.