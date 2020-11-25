Водитель самосвала в Самаре невольно застрял на высоте, когда его машина зацепилась поднятым кузовом за металлическую конструкцию над дорогой. Спасать мужчину пришлось пожарным.



Как сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области, утром 25 ноября на Волжском шоссе, в районе пересечения со 2-й Стадионной улицей, у самосвала, по предварительным данным, во время движения самопроизвольно поднялся кузов. Он зацепился за рамную опору для дорожных знаков, и грузовик буквально встал на дыбы.