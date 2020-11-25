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Самосвал встал на дыбы, зацепившись за опору для знаков. Водителя доставали с лестницей

Водитель самосвала в Самаре невольно застрял на высоте, когда его машина зацепилась поднятым кузовом за металлическую конструкцию над дорогой. Спасать мужчину пришлось пожарным.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области, утром 25 ноября на Волжском шоссе, в районе пересечения со 2-й Стадионной улицей, у самосвала, по предварительным данным, во время движения самопроизвольно поднялся кузов. Он зацепился за рамную опору для дорожных знаков, и грузовик буквально встал на дыбы.

Самосвал так и остался в вертикальном состоянии, зацепившись за поврежденную раму, и 56-летний водитель застрял в кабине на высоте нескольких метров. Вызволять его оттуда пришлось сотрудникам МЧС при помощи автолестницы. Мужчина не пострадал. Известно, что водительский стаж у него — 38 лет.

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