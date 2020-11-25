Дело об избиении судьи Широковым рассмотрят 4 декабря в общем порядке. Прокурор поддержал сторону судьи

Суд отказался рассматривать дело об избиении футбольного судьи Никиты Данченкова бывшим футболистом сборной России Романом Широковым в особом порядке.
Как передает 25 ноября «Р-Спорт», рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря.
«Постановлением мирового судьи рассмотрение уголовного дела в отношении Широкова в особом порядке судебного разбирательства прекращено, дальнейшее слушание дела будет проходить в общем порядке судебного разбирательства», — сообщили в пресс-службе столичного суда района Сокольники.
Изначально дело должно было рассматриваться в особом порядке.
Широков стал обвиняемым по делу об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» после конфликта на любительском футбольном матче с арбитром Никитой Данченковым. Инцидент произошёл 10 августа. Видео, на котором Роман Широков сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове, а судья лишь успевает закрыть голову рукой, подтверждает умысел на убийство, настаивает адвокат потерпевшего. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования.