FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 12:07
7
Печать

И в бровь, и в глаз. Конфликт футболиста Романа Широкова с арбитром Никитой Данченковым стал уголовным делом

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова во время любительского матча.

Как сообщает 15 сентября ТАСС, речь идёт о 115 статье УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Данной статьёй предусматривается наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ либо ареста на срок до четырёх месяцев.

Инцидент с участием спортсменов произошёл 10 августа во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Роман Широков повздорил с 24-летним арбитром Никитой Данченковым по прозвищу Данте и пустил в ход кулаки и ноги. Один из ударов пришёлся в голову, итог — рассечение брови и подбитый глаз.

На следующий день Роман Широков публично в своём Instagram извинился перед арбитром.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Роман Романович
Я Романа вёз, ка-то на тренировку)))И на одном из поворотов, наехал задним колесом на наледь... Он сильно головой об дверь ударился.. Я во всех выражениях Романа виноват. Косвенно,но виноват
f0ntan
Что это была за игра, в которой футболисты были старше по возрасту арбитров? По тому Широков и полез в драку на арбитра, что тот по сравнению с ним был как студент в классе перед учителем. И Широков доказывал тому "кто прав". Будь арбитры возраста посолидней, он бы постиснялся в драку лезть
Ярополк
"...115 статье УР ..."? УР - уголовный розыск?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний