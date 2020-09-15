И в бровь, и в глаз. Конфликт футболиста Романа Широкова с арбитром Никитой Данченковым стал уголовным делом

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова во время любительского матча.



Как сообщает 15 сентября ТАСС, речь идёт о 115 статье УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Данной статьёй предусматривается наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ либо ареста на срок до четырёх месяцев.



Инцидент с участием спортсменов произошёл 10 августа во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Роман Широков повздорил с 24-летним арбитром Никитой Данченковым по прозвищу Данте и пустил в ход кулаки и ноги. Один из ударов пришёлся в голову, итог — рассечение брови и подбитый глаз.

