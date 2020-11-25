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ФСБ предотвратила теракты в столичном регионе. Задержание члена запрещенного ИГ показали на видео

Во Владимирской области пресекли деятельность ячейки международной террористической организации.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе», — сообщает 25 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ.

Один из членов группы был задержан, а также было изъято «самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами».

В ведомстве уточнили, что выявленная ячейка собиралась вербовать новых членов и заниматься финансированием терроризма.

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Комментарии (6)

Владислав М
Не верю!
Malyshev73
Содержание дармоедов обходятся нам копеечку)) Если поделить затраты на уголовные дела,которые дошли до приговора то сумма окажется космической для одного дела.
260581461
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники"! ©
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