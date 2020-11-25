Во Владимирской области пресекли деятельность ячейки международной террористической организации.
«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе», — сообщает 25 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ.
Один из членов группы был задержан, а также было изъято «самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами».
В ведомстве уточнили, что выявленная ячейка собиралась вербовать новых членов и заниматься финансированием терроризма.