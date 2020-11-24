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«Лацио» забил «Зениту» два в первом тайме, но гол Дзюбы вернул надежду петербуржцам

В пользу футбольного клуба «Лацио» завершился первый тайм матча против петербургского «Зенита», который проходит в понедельник, 24 ноября, в Риме. Итальянская команда ведет со счетом 2:1.

Голы за «Лацио» забили Чиро Иммобиле (3 минута) и Марко Пароло (22). Петербуржцы ответили на это точным ударом Артема Дзюбы на 25-й минуте.

На 35-й минуте главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пришлось делать внеплановую замену: из-за травмы Дуглас Сантос не смог продолжить встречу, и его заменил Алексей Сутормин.

На счету «Зенита» после трех туров всего одно очко, добытое как раз в первом матче против «Лацио» в Санкт-Петербурге благодаря ничьей. На счету римлян — пять очков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

RemyMartin
Может стоит ввести опыт Дзюбы в программу тренировок? )
Djnyana
"...ткнул мимо Рейны", - Канделаки что ли писала? ) Профессионально пробил по воротам, впритирку со штангой, спиной зная где вратарь, показав что умеет работать не тока руками, но и.. - ногами!
MyAdmiral Kruzenshtern
а 24 ноября понедельник???
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