В пользу футбольного клуба «Лацио» завершился первый тайм матча против петербургского «Зенита», который проходит в понедельник, 24 ноября, в Риме. Итальянская команда ведет со счетом 2:1.
Голы за «Лацио» забили Чиро Иммобиле (3 минута) и Марко Пароло (22). Петербуржцы ответили на это точным ударом Артема Дзюбы на 25-й минуте.
Дзюба быстро сориентировался в штрафной и ткнул мимо Рейны 💪— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020
Вот как «Зенит» отыграл один мяч 🔥 pic.twitter.com/99l8xk3tzi
На 35-й минуте главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пришлось делать внеплановую замену: из-за травмы Дуглас Сантос не смог продолжить встречу, и его заменил Алексей Сутормин.
На счету «Зенита» после трех туров всего одно очко, добытое как раз в первом матче против «Лацио» в Санкт-Петербурге благодаря ничьей. На счету римлян — пять очков.