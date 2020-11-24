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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Взявший детей в заложники в Колпино мужчина две недели назад попал в ПНД не из-за расстройства, а из-за запоя

Измененное алкоголем длительное состояние стало причиной поездки 38-летнего жителя Колпино, который утром 24 ноября взял в заложники в квартире шестерых детей.

Как стало известно «Фонтанке», вызвать специалистов пришлось супруге Ольге. Мужчину вывели из запоя и, предположительно, прописали антидепрессанты.

Однако, пока он был нетрезв, мужчина несколько раз звонил в отдел полиции в Колпино. Он, как говорят, сообщал, что ему изменяет жена, и мужчина, с которым она ему изменяет, насилует её. Однако заявлений от женщины в связи с этими заявлениями не последовало.

Поэтому в полиции Колпино не удивились и звонку, который мужчина сделал днем 24 ноября. Он жаловался на то, что в его квартиру пытается проникнуть полиция.

Сообщение о том, что в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, поступило в полицию города в 12.12. Звонила 34-летняя Ольга, супруга мужчины, которую утром он выгнал из дома. Когда на место прибыли силовики, мужчина заявил, что всех убьет, демонстрировал нож и требовал вернуть ему жену.

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Комментарии (3)

rybalka
Измененное алкоголем длительное состояние стало причиной поездки ///
Интересно: что стало причиной написания этой странной фразы.....
dedmoroz_5e4d8827384c2
не верю, вбросы, сказки, жопу теперь самим себе и адвокату жены прикрыть//теперь проверять всё надо))) что в объяснительной муж написал??????????? ничего нет))
EveReady
Так сразу было понятно, что товарищ на синей кобыле приехал в гости к белочке. Некоторые антидепрессанты в связке с алкоголем (наверняка не прекратил бухать) дают парадоксальный эффект, который мы и наблюдаем.
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