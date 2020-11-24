Взявший детей в заложники в Колпино мужчина две недели назад попал в ПНД не из-за расстройства, а из-за запоя

Однако, пока он был нетрезв, мужчина несколько раз звонил в отдел полиции в Колпино. Он, как говорят, сообщал, что ему изменяет жена, и мужчина, с которым она ему изменяет, насилует её. Однако заявлений от женщины в связи с этими заявлениями не последовало.

Поэтому в полиции Колпино не удивились и звонку, который мужчина сделал днем 24 ноября. Он жаловался на то, что в его квартиру пытается проникнуть полиция.



Сообщение о том, что в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, поступило в полицию города в 12.12. Звонила 34-летняя Ольга, супруга мужчины, которую утром он выгнал из дома. Когда на место прибыли силовики, мужчина заявил, что всех убьет, демонстрировал нож и требовал вернуть ему жену.

