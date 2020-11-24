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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Мужчина, захвативший в заложники детей в Колпино, звонил в полицию с жалобой на полицию

38-летний Денис Бельтюков позвонил в полицию с жалобой. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, около часа назад мужчина совершил звонок по телефону 112 и сообщил, что в его квартиру пытаются проникнуть люди, которые заявляют, что они полицейские.

По данным «Фонтанки», семья не состоит на учёте как неблагополучная — считается только социально необеспеченной. При этом у правоохранительных органов в настоящее время нет уверенности, является ли Денис Бельтюков отцом хотя бы одного из захваченных им детей.

Сообщение о том, что в квартире дома 73 по Пролетарской улице в Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей, поступило в полицию города в 12.12. Звонила 34-летняя Ольга, супруга мужчины, которую утром он выгнал из дома.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
При этом у правоохранительных органов в настоящее время нет уверенности, является ли Денис Бельтюков отцом хотя бы одного из захваченных им детей.

ну, здрасте))))))))))))) а тогда от какого бандита-адвоката дети?))))
Агроном аэродрома
"если вам дверь ломать будут, куда вы побежите\звонить будете?" - где-то я подобное неоднократно уже слышал..
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