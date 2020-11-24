Мужчина, захвативший в заложники детей в Колпино, звонил в полицию с жалобой на полицию

38-летний Денис Бельтюков позвонил в полицию с жалобой. Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, около часа назад мужчина совершил звонок по телефону 112 и сообщил, что в его квартиру пытаются проникнуть люди, которые заявляют, что они полицейские.



По данным «Фонтанки», семья не состоит на учёте как неблагополучная — считается только социально необеспеченной. При этом у правоохранительных органов в настоящее время нет уверенности, является ли Денис Бельтюков отцом хотя бы одного из захваченных им детей.

