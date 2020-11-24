Глава Роспотребнадзора: В России нет ни одного случая повторного заражения COVID-19. «Фонтанка» писала о дважды переболевших петербуржцах

В мире зафиксировано 24 повторных случая заражения коронавирусом, в России пока подтверждений не нашел ни один. Об этом 24 ноября на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



«Что касается повторных заражений, в мире их прописано 24... У нас [в России] пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — сказала Попова.

