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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Глава Роспотребнадзора: В России нет ни одного случая повторного заражения COVID-19. «Фонтанка» писала о дважды переболевших петербуржцах

В мире зафиксировано 24 повторных случая заражения коронавирусом, в России пока подтверждений не нашел ни один. Об этом 24 ноября на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Что касается повторных заражений, в мире их прописано 24... У нас [в России] пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — сказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор уже заявлял, что в России нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом. В ноябре о том, что опасность повторного заражения есть, «Фонтанке» говорила заведующая отделением пульмонологии больницы № 2 Татьяна Степаненко. Редакция публиковала интервью петербурженки, которая дважды переболела коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Cashmare
дадада, и ковида до марта в россии не было
261217951
Во второй больнице есть повторные заражения раз говорит пульмонолог.
vitor
Ну, если Фонтанка писала, то это так и есть, у них в редакции все врачи и вирусологи!
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