О том, можно ли заразиться коронавирусом повторно и есть ли возможность переболеть, а дальше спокойно гулять, врачи спорят с весны. Но случаев повторного заболевания все больше. Именно это произошло с читательницей «Фонтанки».

«Боль несколько дней подряд и невозможно спать». Петербурженка рассказала, как заболела коронавирусом во второй раз

Петербурженка Мария в лёгкой форме переболела коронавирусом еще весной, а в ноябре получила более увесистый набор из температуры, потери обоняния и кашля. Выработанные антитела защитить организм не смогли.

— Мария, как вы себя чувствуете?

— Сейчас уже более-менее, но усталость сильная. Не ощущаю ни запахов, ни вкуса, кашляю. Температуры уже нет, я пропила курс антибиотиков.

— Какой сейчас идёт день болезни?

— Первый раз температура у меня поднялась со второго на третье ноября. Получается, полторы недели назад. Я лежала ночью с высоченной температурой и уже понимала, что это ковид. В этот раз у меня начало сильно сводить ноги, поясницу тянуло. Боль несколько дней подряд и невозможно спать. На теле болезнь нормально так отыгралась. В какой-то момент я не выдержала и выпила обезболивающее. Я думала, как бы уже побыстрее тест сдать, чтобы уже наверняка знать диагноз. Ко мне должна была мама приехать на каникулы, она не в Питере живёт, и тут раз…. Понятно, что мама никуда не поехала.



Тест я сдала 4 ноября и в этот же день получила ответ. Я сдавала и на антитела, у меня нашли и старые (IgG), и новые (IgM).

— Как отреагировал ваш врач?

— Врач сказала, что у неё первый такой случай. Вирус сильно мутировал, прошло полгода с первого раза, и «полугодовалые» антитела просто не работают.

— Когда вы первый раз заболели?

— В апреле. Я тогда совсем не критично болела, у меня была температура дней пять, скачущая туда-сюда, но невысокая, до 37,8 она поднималась. И запах, и вкус присутствовали, просто я себя странно чувствовала. Не было ни кашля, ни насморка. Я тогда даже врача не вызвала, просто сделала тест и поняла, что это оно.

— Почему весной решили сами лечиться?

— Это все мне тогда не казалось серьёзным. Не было кашля. Я уставала, и была невысокая температура, и я решила, ну его... Весной я не принимала никаких антибиотиков, просто пила жаропонижающее и витамины.

— Сейчас болезнь протекает тяжелее?

— Обоняние — одно из ведущих моих чувств, я очень хорошо чувствую запахи. Я сейчас шестой день без запахов, и это очень странная жизнь, я ничего не чувствую вообще! Только если очень мощный концентрат сразу к носу поднести. Меня постоянно сопровождает чувство, что везде пахнет пылью. Сейчас закончился курс антибиотиков, были ещё противовирусные препараты. Это все врач прописывал. Я пью много витаминов, цинк, магний, кальций.



Вчера приходила врач и сказала, что у меня вроде все в порядке с лёгкими, дала мне направление на КТ. Я все никак не могу дозвониться до больницы, чтобы записаться.

— Как с эмоциональной точки зрения болезнь переносилась тогда и сейчас?

— Нет паники какой-то. Все более-менее понятно. Все мои друзья, как только я заболела, сразу стали советовать: ешь это и это, дыши вот так. Мне страшно лишний раз выходить в подъезд, потому что у меня напротив бабулечка живёт. Я не знаю, как на ней эта штука сработает, поэтому вообще никуда не выхожу. Приезжают ко мне курьеры, они все в обычных масках, хотя я всегда предупреждаю, что у меня ковид. Мне кажется, что люди просто уже устали тревожиться. И информации всё-таки стало больше.

— У вас много было социальных контактов перед тем, как вы заболели?

— Да, у меня много контактов, это связано с работой. Мы, конечно, все моем, обеззараживаем и ходим в масках, но я пользовалась общественным транспортом не то чтобы часто, но ездила на метро. Мне кажется, так много сейчас болеющих, это непредсказуемая штука, сложно сказать, где именно я подхватила эту дребедень.

