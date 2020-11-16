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16.11.2020 22:15
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России повторно COVID-19 не болеют. Практика Петербурга и Ленобласти говорит об обратном

Роспотребнадзор не нашёл ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией в России, несмотря на то, что о таких пациентах сообщали в Петербурге и Ленинградской области.

Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 16 ноября, второй раз подхватить коронавирус можно. Это подтверждает наука и практика, но не российская.

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного», — цитирует РИА «Новости» заявление Горелова в эфире канала «Россия 24».

Об иммунитете переболевших коронавирусом врачи спорят с весны. Читательницу «Фонтанки» Марию от повторного заражения он не спас. Она переболела COVID-19 в лёгкой форме в апреле, через полгода получила более увесистый набор симптомов и снова положительный тест.

Завотделением пульмонологии больницы №2 Татьяна Степаненко подтвердила нашему изданию, что настороженность обоснована и доказанные факты повторного заболевания пациентов есть. Об этом же заявила глава Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк. По её словам, в регионе они единичны, но их регистрируют, и ложноположительные тесты здесь ни при чём.

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Комментарии (8)

263772241
К успеху движемся. Что дальше, как батька станем отрицать вирус, когда за сотню в день по РФ перевалим?
Павел Н.
Я дважды за 2,5 месяца сдавал положительные тесты и дважды был открыт больничный. Возможно что-то было ошибочно в тестах, но не в больничных. Отсюда вопрос, что и как считают?
virusanet
я в течении года, бывает тоже пару раз с насморком брожу.
так что враньё это всё.
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