В Роспотребнадзоре заявили, что в России повторно COVID-19 не болеют. Практика Петербурга и Ленобласти говорит об обратном

Роспотребнадзор не нашёл ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией в России, несмотря на то, что о таких пациентах сообщали в Петербурге и Ленинградской области.

Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 16 ноября, второй раз подхватить коронавирус можно. Это подтверждает наука и практика, но не российская.

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного», — цитирует РИА «Новости» заявление Горелова в эфире канала «Россия 24».