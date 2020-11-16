В Роспотребнадзоре заявили, что в России повторно COVID-19 не болеют. Практика Петербурга и Ленобласти говорит об обратном
Роспотребнадзор не нашёл ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией в России, несмотря на то, что о таких пациентах сообщали в Петербурге и Ленинградской области.
Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 16 ноября, второй раз подхватить коронавирус можно. Это подтверждает наука и практика, но не российская.
«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного», — цитирует РИА «Новости» заявление Горелова в эфире канала «Россия 24».
Об иммунитете переболевших коронавирусом врачи спорят с весны. Читательницу «Фонтанки» Марию от повторного заражения он не спас. Она переболела COVID-19 в лёгкой форме в апреле, через полгода получила более увесистый набор симптомов и снова положительный тест.
Завотделением пульмонологии больницы №2 Татьяна Степаненко подтвердила нашему изданию, что настороженность обоснована и доказанные факты повторного заболевания пациентов есть. Об этом же заявила глава Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк. По её словам, в регионе они единичны, но их регистрируют, и ложноположительные тесты здесь ни при чём.