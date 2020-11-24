«Мы не меняем правила игры, сейчас их нет». Минстрой пересмотрел свою позицию о запрете апартаментов

Минстрой не планирует останавливать уже начатое строительство апартаментов. Как пишет 24 ноября РБК, об этом на конференции Сбербанка «Время изменений: рынок недвижимости — взгляд в будущее» заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, Минстрой планирует уточнить критерии объектов, которые можно будет приравнять к жилью.

«Что касается апартаментов, первое и самое основное — никто ничего не запрещает. Во-вторых, мы не меняем правила игры, поскольку сейчас их нет. Сегодня, по факту, это идет строительство нежилых зданий. Наша задача — внести ясность в регуляторику по основным позициям, связанным с апартаментами», — подчеркнул Стасишин.



Как сообщает РБК, работы по строящимся объектам продолжатся. Основная задача ведомства — «прописать понятные честные правила игры, чтобы конечный потребитель мог спокойно жить в таких помещениях», уточнил чиновник.

Он также озвучил основные направления, которые будет прорабатывать Минстрой: возможность учета объема строительства апартаментов в объеме ввода жилья, регулировка тарифов за ЖКУ, амортизация зданий — введение отчислений, мониторинг состояния объекта и капремонт, создание управляющих компаний с законодательными требованиями, как к жилым помещениям: регламент содержания дома, время проведения шумовых работ. Кроме того, замминистра напомнил, что на апартаменты не распространяется льготная ипотека.

«Все это направлено на улучшение качества жизни по тем апартаментам, которые уже есть. Скорее всего, это будут многофункциональные здания с жилыми помещениями», — добавил он.

На прошлой неделе Минстрой предложил «закрыть лавочку» и запретить строительство апартаментов. Уже построенные объекты ведомство решило приравнять к жилью, но позже уточнило: амнистируют не всех. Как отреагировал рынок, подробно рассказывала «Фонтанка».

