СМИ: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток пансионата на Урале

После сообщений в СМИ о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом 23 ноября написало местное издание «Лампа» и опубликовало копию постановления о признании потерпевшей одной из пострадавших.
Из документа следует, что девушку направило на принудительную стерилизацию «неустановленное должностное лицо» из руководства пансионата. По информации источников издания, дело возбуждено по ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Одна из пострадавших сообщила местному изданию ЕАН, что ей не приходило уведомление о возбуждении дела. Журналист «Лампы» Андрей Казанцев уточнил «Дождю», что во время проведения принудительных операций пансионатом руководили двое директоров, причем один из них уже умер, а второй, бывший военный, вышел на пенсию. Все проблемы пытаются повесить на умершего, уверяет журналист. Бывшие пациенты ранее рассказывали в СМИ, что операции их заставляли делать под угрозой отправки в психо-неврологический диспансер. Baza писала, что пострадать могли более 10 человек, директор пансионата Ирина Верхоланцева уверяла, что с 2006 по 2016 годы стерилизовали 15 человек, причем добровольно. Правда, четверо из них, по ее же словам, были недееспособны.