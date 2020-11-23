СМИ: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток пансионата на Урале

После сообщений в СМИ о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом 23 ноября написало местное издание «Лампа» и опубликовало копию постановления о признании потерпевшей одной из пострадавших.



Из документа следует, что девушку направило на принудительную стерилизацию «неустановленное должностное лицо» из руководства пансионата. По информации источников издания, дело возбуждено по ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

