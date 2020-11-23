Глава дагестанского отдела полиции арестован по делу о московских терактах 2010 года

Басманный суд Москвы отправил под арест начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Он обвиняется в участии в террористической группировке и пособничестве в организации терактов в московском метро в 2010 году.
Суд принял ходатайство следователя и отправил Исаева под стражу до 4 января.
О задержании высокопоставленного полицейского 23 ноября сообщил Следственный комитет. По данным следствия, Исаев был членом запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ», контактировал с её руководителями, снабжал их информацией о спецоперациях и даже возил их по Дагестану. Он же лично довёз на автомобиле до автостанции Кизляра смертницу, откуда она отправилась в Москву.
Исаеву вменяют участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, бандитизм и террористический акт. Сам полицейский вину не признаёт. Как пишет ТАСС, по словам адвоката Эльдара Хастинова, его подзащитный имеет личную благодарность директора ФСБ Александра Бортникова за вклад в борьбу с терроризмом на Кавказе, а обвинение — это месть за его служебную деятельность.
В результате терактов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 39 человек и более 100 получили ранения.