Глава дагестанского отдела полиции арестован по делу о московских терактах 2010 года

Басманный суд Москвы отправил под арест начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Он обвиняется в участии в террористической группировке и пособничестве в организации терактов в московском метро в 2010 году.



Суд принял ходатайство следователя и отправил Исаева под стражу до 4 января.

О задержании высокопоставленного полицейского 23 ноября сообщил Следственный комитет. По данным следствия, Исаев был членом запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ», контактировал с её руководителями, снабжал их информацией о спецоперациях и даже возил их по Дагестану. Он же лично довёз на автомобиле до автостанции Кизляра смертницу, откуда она отправилась в Москву.