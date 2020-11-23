Начальнику дагестанского отдела полиции предъявлены обвинения по делу о терактах в московском метро. Он лично подбросил смертницу до поезда в столицу

Спустя 10 лет после терактов в московском метро Следственный комитет предъявил обвинения начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву. О задержании фигуранта ведомство сообщило 23 ноября.

Как выяснило следствие, он участвовал в подготовке взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года, в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

По данным следствия, Исаев был членом запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» и в 2009–2010 годах сливал информацию о деятельности своего отдела и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований напрямую руководителям этой группировки. Также он возил главарей террористической организации по Дагестану и «лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра», откуда она отправилась в Москву на дело.