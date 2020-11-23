В обстоятельствах конфликта в центре Петербурга, начавшегося со стрельбы в ночном клубе и закончившегося уличной потасовкой, разберутся следователи. Об этом 23 ноября «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД России.



«По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.



В полицейском главке также предоставили видеозапись, на которой запечатлено начало уличной потасовки между стрелявшим в заведении и неизвестными. На кадрах видно, что разборки происходили с использованием газового баллончика.