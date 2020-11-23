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Стрельба в ночном клубе в центре Петербурга стала уголовным делом. Полиция показала начало конфликта на видео

В обстоятельствах конфликта в центре Петербурга, начавшегося со стрельбы в ночном клубе и закончившегося уличной потасовкой, разберутся следователи. Об этом 23 ноября «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД России.

«По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

В полицейском главке также предоставили видеозапись, на которой запечатлено начало уличной потасовки между стрелявшим в заведении и неизвестными. На кадрах видно, что разборки происходили с использованием газового баллончика.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Стрелок доставлен в отдел полиции и задержан на основании статьи 91 УПК РФ, добавили в региональном управлении МВД России.

Как ранее писала «Фонтанка», у него изъяли газовый баллончик и пистолет Grand Power T12, а также 17 гильз, которые остались на месте происшествия.

Около десяти вечера 22 ноября 35-летний житель Архангельской области разругался с 21-летним охранником ночного клуба на Казанской улице, 7. В результате он выстрелил в сотрудника заведения из травматического пистолета, после чего попытался убежать, но на него напала компания примерно из семи человек. Последние планировали всем составом запрыгнуть в «Хёндэ Солярис», но кому-то пришлось удирать на своих двоих. «Фонтанка» показывала финал уличной потасовки у дома № 22 по Казанской. Стрелявшего и пострадавшего доставили в одну и ту же больницу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Zloi_prohozhiy
какое шикарное качество съемки.
По документам как 4К проходит? Кто закупал, кто ответственный? Поблагодарить бы))
263913591
Стрелявшего и пострадавшего доставили в одну и ту же больницу. Разместили в одной палате на одном этаже. Лечил их один врач...
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