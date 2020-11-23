В обстоятельствах конфликта в центре Петербурга, начавшегося со стрельбы в ночном клубе и закончившегося уличной потасовкой, разберутся следователи. Об этом 23 ноября «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД России.
«По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
В полицейском главке также предоставили видеозапись, на которой запечатлено начало уличной потасовки между стрелявшим в заведении и неизвестными. На кадрах видно, что разборки происходили с использованием газового баллончика.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Стрелок доставлен в отдел полиции и задержан на основании статьи 91 УПК РФ, добавили в региональном управлении МВД России.
Как ранее писала «Фонтанка», у него изъяли газовый баллончик и пистолет Grand Power T12, а также 17 гильз, которые остались на месте происшествия.
Около десяти вечера 22 ноября 35-летний житель Архангельской области разругался с 21-летним охранником ночного клуба на Казанской улице, 7. В результате он выстрелил в сотрудника заведения из травматического пистолета, после чего попытался убежать, но на него напала компания примерно из семи человек. Последние планировали всем составом запрыгнуть в «Хёндэ Солярис», но кому-то пришлось удирать на своих двоих. «Фонтанка» показывала финал уличной потасовки у дома № 22 по Казанской. Стрелявшего и пострадавшего доставили в одну и ту же больницу.