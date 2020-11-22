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«Фонтанка» публикует видео с Казанской, где избили и, возможно, выстрелом ранили мужчину

Минимум семь человек пытались забраться в «Солярис» после драки на Казанской улице в Петербурге 22 ноября. Момент побега попал на видео.

Судя по кадрам, сперва несколько мужчин спокойно шли по тротуару Казанской улицы, после чего, как будто по сигналу, ускорили шаг и кого-то повалили на асфальт. Еще несколько человек присоединились к драке с другой стороны улицы. Между желанием помочь и нежеланием попадать в неприятности метался курьер.

Основная часть драки в обзор камер не попала. Длилось все полторы минуты. Затем молодые люди собрались вокруг «Хёндэ Соляриса», возле машины столпились минимум семь человек. Все они в салон не влезли, и некоторым пришлось убегать на своих двоих.

По неподтвержденной информации, пострадал один человек, кроме следов побоев у него пулевое ранение. Очевидцы говорят, что стреляли минимум восемь раз. В ГУ МВД стрельбу не подтверждают.

Сообщение о драке поступило около десяти вечера, вызов прошел к 22 дому по Казанской улице. Сотрудники бара неподалеку видели несколько машин скорой помощи.

На «Солярис» объявили ориентировку. Принадлежит машина 60-летнему жителю Всеволожска.

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Комментарии (1)

hal9000
Надо было валить толстяка с пистолетом который сзади шел сразу же..он пистолетом то пользоваться судя по движениям не умеет....и все бы разбежались...это шакалье обычное
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