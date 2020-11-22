Минимум семь человек пытались забраться в «Солярис» после драки на Казанской улице в Петербурге 22 ноября. Момент побега попал на видео.



Судя по кадрам, сперва несколько мужчин спокойно шли по тротуару Казанской улицы, после чего, как будто по сигналу, ускорили шаг и кого-то повалили на асфальт. Еще несколько человек присоединились к драке с другой стороны улицы. Между желанием помочь и нежеланием попадать в неприятности метался курьер.



Основная часть драки в обзор камер не попала. Длилось все полторы минуты. Затем молодые люди собрались вокруг «Хёндэ Соляриса», возле машины столпились минимум семь человек. Все они в салон не влезли, и некоторым пришлось убегать на своих двоих.

