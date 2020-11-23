После драки в центре Петербурга полиция нашла 17 гильз. В больницу доставлены двое

Избитый в центре Петербурга мужчина в ближайшее время рискует сменить статус с пострадавшего на подозреваемого. Перед тем как ввязаться в уличную потасовку, он успел открыть стрельбу в клубе.



Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, незадолго до десяти часов вечера с Казанской, 22, госпитализировали 35-летнего жителя Архангельской области. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе его доставили в удовлетворительном состоянии с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Нападение на него попало на видео. Судя по записи, наперерез мужчине бросились несколько человек, им на подмогу подоспели с противоположной стороны улицы. После минимум семеро пытались забраться в «Солярис».