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Пожарные расчёты работают на проспекте Большевиков. Дымится универсам «Невский»

Пожар произошел в здании торгового центра в Невском районе Петербурга утром 23 ноября. Фотографии клубов дыма над крышей публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

vk.com/spb_today

Как стало известно «Фонтанке», пожарные расчёты около девяти утра выехали на проспект Большевиков, 6, к. 1. По предварительной информации, на втором этаже горит утеплитель и обстановка, персонал успел вовремя выйти на улицу.

Первый этаж здания занимает универсам «Невский». На втором находится магазин постельных принадлежностей и «Буквоед», для покупателей они ещё не открыты.

В ГУ МЧС по Петербургу и области сообщили, что пожар произошёл в офисно-складском помещении на площади 50 квадратных метров. В пресс-службе уточняют, что сведений о пострадавших не поступало.

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