Мариинский поставил дебютную оперу Масканьи, «кормившую» его полвека

Мариинский театр готовит премьеру — оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь». Первый спектакль покажут 25 ноября на Новой сцене. Это произведение называют шедевром веризма — реалистичного направления в итальянском искусстве. Лучшим доказательством успеха произведения может послужить то, что именно это сочинение «кормило» своего автора более полувека — ни одно другое не приносило его сравнимого успеха.

В Мариинском театре эта опера меж тем не шла с императорских времен. В Михайловском дело обстояло лучше — там «Сельскую честь» поставила в 2008 году Лилиана Кавани, ученица Лукино Висконти, всемирно известный кинорежиссер, автор знаменитого фильма «Ночной портье».

В Мариинском режиссером новой постановки будет француз Aрно Бернар — он же ставил в Мариинском «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. Ставил он и в Михайловском — например, «Иудейку» и «Богему». Но не без скандала: его постановка «Богемы» показалась плагиатом режиссеру Роберту Карсону. Скандал заминали путем приглашения постановки Карсона в Петербург.



Что до постановочной биографии самого Арно Бернара — в ней сомневаться не приходится: с 1995 года он поставил столько спектаклей, сколько в перечне не влезает на один экран компьютера.



Музыкальным руководителем и дирижером новой постановки будет Валерий Гергиев. Премьеру готовят несколько составов солистов. 25 ноября Сантуццу исполнит Екатерина Семенчук, Туридду — Юсиф Эйвазов, Альфио — Роман Бурденко (остальные — уточняются). Спектакль идет без антракта, на языке оригинала (итальянском). 12+

