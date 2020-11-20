«Кстати. Онлайн»: судмедэксперт, психотерапевт и технари обсудят наши страхи

«Страхи» — такую тему неунывающая публика выбрала для очередного научно-популярного фестиваля «Кстати. Онлайн». Радиация, ковид, генная инженерия, микроволновки. Все, чего мы боимся, будем со смаком обсуждать в течение пяти вечеров — с 23 по 27 ноября. Бесплатно. 12+.
Устроитель фестиваля — сеть Информационных центров по атомной энергии, так что радиация, как один из «страхов», станет отдельной темой для дискуссии. Поскольку страхи мы нередко «запиваем», судмедэксперт Алексей Решетун из Бюро Судмедэкспертизы Москвы не только расскажет, но и покажет, к чему могут привести злоупотребления. Намеренное неношение маски, наверное, тоже можно назвать «злоупотреблением» — специально по такому случаю судмедэксперт продемонстрирует, что становится с легкими после ковида (эта лекция имеет возрастное ограничение по возрасту 16+). На жизнеутверждающую тему «Апокалипсис» выскажутся гляциолог Алексей Екайкин из Университета Гренобль-Альпы (что будет, если глобальное изменение климата продолжится) и Иван Ямщиков из Института Макса Планка (так ли уж фантастичен «Скайнет» из «Терминатора»). Будет много чего еще, включая излучения от микроволновок и страхи Средневековья. Поэтому весьма предусмотрительно, что в последний день фестиваля будет солировать психотерапевт. Александр Палин поведает, как понять, что в борьбе с фобиями уже пора просить о помощи.
Глядим на наши страхи с разных сторон с 23 по 27 ноября, с 19.00. Трансляции можно будет смотреть по ссылке.
Александра Шеромова