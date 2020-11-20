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Петербургские поликлиники освоили 13% средств, выделенных на закупку бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

Петербургские поликлиники начали заключать контракты на поставку лекарств, которые бесплатно получают пациенты с коронавирусом. Их общая сумма на данный момент составляет 13% от выделенных из федерального бюджета средств. Об этом 20 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Всего заключено контрактов в общем количестве около 13%», — отметил Эргашев.

На закупку бесплатных для амбулаторных пациентов лекарств Петербург получил из федерального бюджета 203 млн рублей. Таким образом, на данный момент заключены контракты примерно на 26 млн.

Ранее «Фонтанка» писала, что поликлиники Петербурга начали закупать «бесплатные» лекарства от COVID-19. В перечень препаратов вошли позиции из временных рекомендаций Минздрава: фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферон альфа и антибиотики. Первым выдавать лекарства больным коронавирусом на дому начнёт Пушкинский район, все остальные подключатся к этой практике к 25 ноября.

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Комментарии (1)

260551481
Все чему научилась путинская братва это осваивать...
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