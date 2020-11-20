«Миллиард долларов в этом году не платим». Белоруссия договорилась об отсрочке российского долга и захотела поднять цены на транзит нефти из РФ

Александр Лукашенко заявил об отсрочке долга России на 1 миллиард долларов. СМИ утверждают, что при этом белорусская сторона на четверть повысит тариф на транзит нефти из РФ.



«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим», — цитирует 20 ноября Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, сначала он хотел потратить заемные средства на финансирование белорусского машиностроения, однако позже отказался от этого плана. «Все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида», — заметил лидер республики.