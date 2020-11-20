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«Миллиард долларов в этом году не платим». Белоруссия договорилась об отсрочке российского долга и захотела поднять цены на транзит нефти из РФ

Александр Лукашенко заявил об отсрочке долга России на 1 миллиард долларов. СМИ утверждают, что при этом белорусская сторона на четверть повысит тариф на транзит нефти из РФ.

«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим», — цитирует 20 ноября Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, сначала он хотел потратить заемные средства на финансирование белорусского машиностроения, однако позже отказался от этого плана. «Все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида», — заметил лидер республики.

Белоруссия также уведомила Россию о желании повысить тариф на транзит нефти из РФ уже в следующем году. «Тариф предлагается повысить примерно на 25%. Среди обоснований повышения стоимости транзита белорусская сторона называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ в связи с соглашением ОПЕК+», — сообщает 20 ноября «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В сентябре во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко российский президент заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Это вызвало недовольство среди белорусской оппозиции.

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Комментарии (8)

Sonata
Это с какими же россиянами договорился этот прощелыга? Я, россиянин, против.
ahiir
Самое время поставить шарамыжника на место - поднять цены
на нефть и газ, заставить вовремя платить по кредитам.
PROM
прекрасно, то что мы все и хотели
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