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Азитромицина и плаквенила в Петербурге хватит всем. За другими препаратами придется побегать

По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, сейчас в городе есть 36 тыс. упаковок азитромицина и шестидневный запас плаквенила. Об этом он сообщил на пресс-конференции ТАСС 20 ноября.

«Нет такого, чтобы был тотальный дефицит, — подчеркнул Андрей Сарана. — Гидроксихлорохина (плаквенила) есть на 6 дней амбулаторного лечения. Сегодня мы всем пациентам — около 40 тыс. человек — можем один раз дать по упаковке препарата. Они будут потреблять его 10 дней».

Он также отметил, что по некоторым группам антибиотиков все же наблюдается дефицит более 50%. Но тут же уточнил: всегда можно найти что-то взаимозаменяемое.

При этом член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов заявил, что, по итогам мониторинга 40 аптек, из рекомендованных Минздравом схем, фавипиравир отсутствует в 95% аптек, рекомбинантный интерферон — в 92%, гидроксихлорохин — в 27%, умифеновир (арбидол) — в 20%, дексаметазон — в 12%, преднизолон — в 17%, метилпреднизолон — 67%, азитромицин — в 15%, левофлоксацин — в 25%, ривароксабан — 67%, апиксабан — 65%, кларитромицин — в 7%. Зато парацетамол и амоксициллин есть практически в 100% аптек, подчеркнул Валерий Солдунов.

О патовой ситуации с некоторыми лекарствами в аптеках Петербурга ранее писала «Фонтанка».

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Комментарии (4)

Cveta
Вы пишите названия - люди скупают не думая! Кто виноват?
leodr
Очередная ложь со стороны Комздрава! Плаквенила нет! Проверял в аптеках: Горздрав,Планета здоровья,Вита,Столички.
leodr
Очередная ложь со стороны Комздрава. Плаквенила нет. Проверял в аптеках : Планета здоровья,Горздрав, Вита, Столички, Аптека.ru/
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