Азитромицина и плаквенила в Петербурге хватит всем. За другими препаратами придется побегать

По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, сейчас в городе есть 36 тыс. упаковок азитромицина и шестидневный запас плаквенила. Об этом он сообщил на пресс-конференции ТАСС 20 ноября.



«Нет такого, чтобы был тотальный дефицит, — подчеркнул Андрей Сарана. — Гидроксихлорохина (плаквенила) есть на 6 дней амбулаторного лечения. Сегодня мы всем пациентам — около 40 тыс. человек — можем один раз дать по упаковке препарата. Они будут потреблять его 10 дней».