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«Группа ЛСР» начала поставки керамики в Финляндию

«Группа ЛСР» отправила первую партию крупноформатного камня с Никольского кирпичного завода (входит в «ЛСР. Стеновые») в Финляндию.

Как сообщают в компании, в рамках первой поставки было отгружено 16 поддонов продукции, а в перспективе планируется задействовать все заводы компании для экспорта строительных материалов.

— Текущий год был непростым для отрасли, но это не помешало нам работать над развитием географии поставок, — отмечает генеральный директор «ЛСР. Стеновые» Сергей Маковеев. — С новым импортером из Финляндии мы заключили долгосрочный эксклюзивный контракт и планируем увеличивать объем отгрузки в ближайшие три года.

Строительные материалы «Группы ЛСР» имеют необходимые сертификаты и соответствуют требованиям и экологическим стандартам стран Евросоюза, отмечают в компании. Европейские партнеры компании также проявляют интерес к газобетону, лицевому кирпичу, фасадному и тротуарному клинкеру и могут увеличить линейки приобретаемых товаров. Также финская сторона уже начала прорабатывать дистрибьюцию продукции «Группы ЛСР» в Эстонию и Швецию.

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