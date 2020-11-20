«Группа ЛСР» начала поставки керамики в Финляндию

«Группа ЛСР» отправила первую партию крупноформатного камня с Никольского кирпичного завода (входит в «ЛСР. Стеновые») в Финляндию.
Как сообщают в компании, в рамках первой поставки было отгружено 16 поддонов продукции, а в перспективе планируется задействовать все заводы компании для экспорта строительных материалов.
— Текущий год был непростым для отрасли, но это не помешало нам работать над развитием географии поставок, — отмечает генеральный директор «ЛСР. Стеновые» Сергей Маковеев. — С новым импортером из Финляндии мы заключили долгосрочный эксклюзивный контракт и планируем увеличивать объем отгрузки в ближайшие три года.
Строительные материалы «Группы ЛСР» имеют необходимые сертификаты и соответствуют требованиям и экологическим стандартам стран Евросоюза, отмечают в компании. Европейские партнеры компании также проявляют интерес к газобетону, лицевому кирпичу, фасадному и тротуарному клинкеру и могут увеличить линейки приобретаемых товаров. Также финская сторона уже начала прорабатывать дистрибьюцию продукции «Группы ЛСР» в Эстонию и Швецию.