Art Weekend в Петербурге: тотальные инсталляции и нетривиальные площадки

Академия Штиглица приютила персональную выставку Алексея Таруца. Художник с режиссерским подходом, делающий ставку на событие и действие вместо отмирающей чистой объектности искусства, создал проект специально для Готического зала академии (того самого, который напоминает Хогвартс). Выставка You are not the only one cursed with knowledge, You are not the only one cursed with knolwdghe ставит проблему памяти как «навязчивого промышленного медиума». Заодно в академии можно будет посмотреть постоянную экспозицию музея и выставку студенческих работ, осмысляющую формат «учебного музея».