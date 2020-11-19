Число людей, заболевших коронавирусом за время пандемии по всему миру, по данным Университета Джона Хопкинса на 19 ноября, превысило 56,2 миллиона человек. Умерли 1,34 миллиона пациентов.

Больше всего заразившихся и погибших, по подсчётам университета, в США — 11,5 миллиона и 250 тысяч соответственно. Россия на пятом месте по заболевшим (1,97 миллиона) и на 13-м по погибшим (34 тысяч человек), отмечается в статистике.