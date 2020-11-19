Число людей, заболевших коронавирусом за время пандемии по всему миру, по данным Университета Джона Хопкинса на 19 ноября, превысило 56,2 миллиона человек. Умерли 1,34 миллиона пациентов.
Больше всего заразившихся и погибших, по подсчётам университета, в США — 11,5 миллиона и 250 тысяч соответственно. Россия на пятом месте по заболевшим (1,97 миллиона) и на 13-м по погибшим (34 тысяч человек), отмечается в статистике.
Между тем специалисты напоминают простой способ профилактики — проветривание помещений. Sky News пишет, что, по оценкам исследователей, это снижает риск заражения коронавирусом на 70%. Учёные рекомендуют проветривать дом, если кто-то болен COVID-19, а также после гостей. Свежий воздух должен поступать с улицы, обычная рециркуляция воздуха приведёт лишь к распространению вируса.
Это подтвердил в беседе с «Вечерней Москвой» вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Помимо проветривания следует не забывать о влажной уборке.