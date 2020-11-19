FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Число заболевших COVID-19 перевалило за 56 миллионов. Учёные напоминают простой способ снизить риск заражения

Число людей, заболевших коронавирусом за время пандемии по всему миру, по данным Университета Джона Хопкинса на 19 ноября, превысило 56,2 миллиона человек. Умерли 1,34 миллиона пациентов.

Больше всего заразившихся и погибших, по подсчётам университета, в США — 11,5 миллиона и 250 тысяч соответственно. Россия на пятом месте по заболевшим (1,97 миллиона) и на 13-м по погибшим (34 тысяч человек), отмечается в статистике.

Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html
Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html

Между тем специалисты напоминают простой способ профилактики — проветривание помещений. Sky News пишет, что, по оценкам исследователей, это снижает риск заражения коронавирусом на 70%. Учёные рекомендуют проветривать дом, если кто-то болен COVID-19, а также после гостей. Свежий воздух должен поступать с улицы, обычная рециркуляция воздуха приведёт лишь к распространению вируса.

Это подтвердил в беседе с «Вечерней Москвой» вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Помимо проветривания следует не забывать о влажной уборке.

Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html
Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Это же элементарная гигиеническая процедура, известная (полагаю, большинству) с детства.
Ещё руки надо мыть с мылом регулярно, особенно, придя с улицы и после туалета. Кстати, в Европе и америке не принято мыть руки после улицы
Эх, учёные ... Это санпросвет работа среди неграмотного населения.
Александр Смуров
>который известен с древнейших времен.
С тех пор учёные ничего нового не узнали, а зарплату получали регулярно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний