Свидетелем виртуозного применения навыков парковки в центре города стал корреспондент «Фонтанки» днем 18 ноября. Вопреки ожиданиям, их продемонстрировал не главный «мушкетер» Петербурга на черном «Мерседесе», а хозяин синего Tesla.
Уверенный в себе владелец электромобиля с подмосковными номерами оставил его посреди проезжей части на углу Караванной и Итальянской улиц, недалеко от ресторана «Мама Рома». Можно было бы предположить, что водитель отлучился совсем ненадолго. Однако, имея возможность понаблюдать за дерзким гостем из столицы, корреспондент издания посчитал, что в общей сложности машина простояла на перекрестке примерно час.
Хозяин автомобиля остается неизвестным. Возможно, на его личность смогут пролить свет сотрудники ГИБДД.
Петербург знает еще одного виртуоза парковки в центре города. Год назад актер Михаил Боярский привлек внимание горожан, оставив свой черный «Мерседес» на встречной полосе Невского проспекта. Комментируя дорожную ситуацию, он заявил «Фонтанке»: «Мне насрать на вас». «Мушкетерский» поступок привел к штрафу, но это мало что изменило. Боярского еще не раз замечали за нарушением ПДД. Были и те, кто претендовал на уже легендарное парковочное место неукротимого актера.