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У главного «мушкетера» появился конкурент. Чудеса парковки в центре Петербурга продемонстрировал хозяин Tesla

Свидетелем виртуозного применения навыков парковки в центре города стал корреспондент «Фонтанки» днем 18 ноября. Вопреки ожиданиям, их продемонстрировал не главный «мушкетер» Петербурга на черном «Мерседесе», а хозяин синего Tesla.

Фото: скриншот сторис/fpogo/Instagram

Уверенный в себе владелец электромобиля с подмосковными номерами оставил его посреди проезжей части на углу Караванной и Итальянской улиц, недалеко от ресторана «Мама Рома». Можно было бы предположить, что водитель отлучился совсем ненадолго. Однако, имея возможность понаблюдать за дерзким гостем из столицы, корреспондент издания посчитал, что в общей сложности машина простояла на перекрестке примерно час.

Хозяин автомобиля остается неизвестным. Возможно, на его личность смогут пролить свет сотрудники ГИБДД.

Петербург знает еще одного виртуоза парковки в центре города. Год назад актер Михаил Боярский привлек внимание горожан, оставив свой черный «Мерседес» на встречной полосе Невского проспекта. Комментируя дорожную ситуацию, он заявил «Фонтанке»: «Мне насрать на вас». «Мушкетерский» поступок привел к штрафу, но это мало что изменило. Боярского еще не раз замечали за нарушением ПДД. Были и те, кто претендовал на уже легендарное парковочное место неукротимого актера.

Фото: скриншот сторис/fpogo/Instagram

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Комментарии (14)

Макс Никольский
да там все так паркуются, я ещё в комментах к наездам на мсб писал аффтору, что готов за "долю малую" 10ками фото таких припаркунов ежедневно присылать ...
rastaman
Отлично себя ведет.
Спросите норвежцев - Тесла там самый продаваемый автомобиль.
264095911
Эх вы... Там Куйбышевский районный суд - может туда катал... а с парковками беда, как и везде в центре у нас.
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