В этот раз «смак» этой локации разделил со звездой владелец неонового кабриолета «БМВ». Читатели группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» принялись возмущаться его поведением, и в комментарии пришел сам герой. Им оказался 32-летний повар, основатель собственного кейтерингового бизнеса Евгений Ермолаев. Однако выслушивать его аргументы интернет-пользователи не стали. Зато послушала «Фонтанка».

Петербуржцы зафиксировали очередное нарушение на Невском проспекте, на легендарном перекрестке с Большой Конюшенной, где раньше смачно парковался Михаил Боярский.

«У меня загорелся датчик, что спустило колесо, и это было единственное место на Невском, где возможно было остановиться, чтобы никому не мешать, — рассказал Евгений нашему корреспонденту. — Я остановился, увидел, что у меня действительно спущено колесо, и пошел на Конюшенную искать, у кого был насос».

Евгений признался, что заплатить штраф для него — не проблема, поскольку дела у него идут хорошо, несмотря на ситуацию в мире. А подловили его в такой ситуации завистники.



«Люди, которые это пишут, лучше бы зашли ко мне в инстаграм и посмотрели, что я занимаюсь благотворительностью, кормлю людей бесплатно, — рассказал Евгений. — У меня свой блог в инстаграме с рецептами, и раз в неделю я делаю рецепт и его разыгрываю среди подписчиков и привожу людям».



«Фонтанка» поинтересовалась, не принимает ли Евгений участия в акциях поддержки врачей и пациентов больниц в связи с коронавирусом, как это делают его коллеги. Выяснилось, что бизнесмен готов помогать — на что наше издание рекомендует обратить внимание благотворительным организациям.

