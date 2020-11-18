В ДТП на «Коле» погибли мужчина и женщина из одной машины. М-10 открыли

Новую информацию о последствиях двух крупных ДТП на федеральных трассах Ленинградской области сообщают дорожники и полиция.
По поводу дороги М-10 «Россия» ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что движение на 602-м километре восстановлено в полном объёме.
ДТП с тремя грузовиками и микроавтобусами произошло в 11 часов, в нём никто не пострадал. Дорогу открыли в 12:25, и, по данным «Яндекса» на 14:00, ещё сохраняется 2,5-километровый затор в направлении Москвы: поток едет, но медленно.
Подробности смертельной аварии на автодороге «Кола» сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, около 10:30 на 65-м километре Мурманского шоссе мужчина на грузовом «Вольво» совершил столкновение с «Рено» под управлением мужчины 1998 года рождения. В «Рено» скончались водитель и женщина-пассажирка 1973 года рождения, ещё один пассажир — мужчина 1999 года рождения — получил тяжёлые травмы. Водитель «Вольво» не пострадал.
Из-за снегопада на дорогах Петербурга и Ленинградской области сложно, уборочная техника работает в усиленном режиме. В области произошло несколько серьёзных ДТП, в том числе в аварии с автобусом в Лодейном Поле пострадали 12 человек и один погиб.