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На трассе М-10 столкнулись грузовики и микроавтобус, движение перекрыто

Движение по федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург перекрыто в связи с ДТП в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 ноября около 11 часов на 602-м км трассы, в населённом пункте Трубников Бор, произошло столкновение четырёх попутных транспортных средств: трёх грузовых автомобилей и микроавтобуса. В связи с ДТП движение по федеральной дороге в сторону Москвы пришлось перекрыть.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

По данным на 11:45, дорога всё ещё перекрыта, копится затор, добавили «Фонтанке» в пресс-службе.

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Комментарии (1)

Старший Плиний
Столкновение было около 11, а пробка образовалась в 10.30.
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