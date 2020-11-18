«День жестянщика» 18 ноября в Ленинградской области проходит, похоже, тяжелее, чем в Петербурге. Среди многочисленных ДТП уже есть смертельное.
В ДТП на Мурманском шоссе около посёлка Приладожский, по данным «Фонтанки», погибли два человека, один пострадал. Кадры с места аварии публикует телеграм-канал «Мегаполис».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:50 на 65-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Кировском районе столкнулись встречные автомобили — легковой Renault и грузовой Volvo. По данным на 11:55, на участке организовано реверсивное движение, на месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, МЧС. Протяженность затора в сторону области составляет 4 километра.
В деревне Хапо-Ое во Всеволожском районе, что рядом с трассой «Кола», столкнулись «Рено Сандеро» и «ЗАЗ Шанс», передаёт «Мегаполис».
На трассе А-121 «Сортавала» уже в тёмное время суток сложило самосвал, а потом примерно на 20-м километре с дороги вылетела «Тойота», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Там же появились новые фотографии массового ДТП с грузовиками и микроавтобусом на М-10. Напомним, из-за аварии движение перекрыто в районе Трубникова Бора.
На перекрёстке Петрозаводского и Лагерного шоссе на въезде в Петербург тоже авария с грузовиком, проезду она почти не мешает, передают очевидцы в «ДТП и ЧП».
Дорожные службы борются со снегом и в Петербурге, и в Ленобласти. Федеральные трассы города и области в течение суток убирали 392 машины, на КАД в рамках противогололёдной обработки израсходовано 100 тонн соли, на остальных федеральных трассах в Ленобласти — 47,5 тонны соли и 645 кубометров песко-соляной смеси, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На региональных дорогах области работают около 400 единиц спецтехники.