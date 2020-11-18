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Автобус и грузовик столкнулись в Ленобласти. Пострадали 12 человек, есть погибший

Ещё одна серьёзная авария в Ленинградской области в день жестянщика 18 ноября.

Как сообщает телеграм-канал областного правительства, около 10:40 в Лодейном Поле, на Железнодорожной улице, столкнулись тягач и городской автобус №10, в котором находились 15 пассажиров.

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Кадр из видео в группе Подслушано в Подпорожье / vk.com/podslyshano_v_podporozhye
Фото: Фото правительства Ленинградской области

Один человек погиб, 12 человек были доставлены в Лодейнопольскую больницу. Одна женщина в тяжёлом состоянии помещена в реанимацию. Трое находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Восемь человек после осмотра и оказания помощи отправились на амбулаторное наблюдение.

По данным издания 47news, 13 пассажиров в автобусе оказались заблокированы, в итоге им удалось выбраться через заднюю дверь.

Из-за погодных условий вылет службы санавиации оказался невозможным, отмечают в правительстве. В Лодейнопольскую больницу в помощь местным медикам направлены бригады Скорой помощи из Тихвинской больницы, а также анестизиолог-реаниматолог и травматолог Ленинградской областной больницы.

Петербург и Ленобласть с утра 18 ноября заметает, дорожники чистят улицы и трассы от снега. В городе утром были большие пробки, на областных дорогах много аварий, в одной из них на ФАД «Кола» погибли два человека.

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