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Совфед России согласовал использование российских военных для миротворческой миссии в Карабахе

Совет Федерации одобрил отправку миротворцев в Карабах после обращения президента.

«Сенаторы одобрили использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», — сообщает 18 ноября РИА Новости.

Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что верхняя палата получила обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил в миротворческой операции. По его словам, у президента было право отправить миротворцев в непризнанную республику без согласия.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.

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