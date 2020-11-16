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16.11.2020 15:10
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Пашинян уволил главу МИД. Дипломаты и премьер разошлись в показаниях

Никол Пашинян принял решение сменить главу МИД республики.

«Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку», — сообщает 16 ноября Amnews со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анну Нагладян.

После этого армянский премьер во время выступления в парламенте заявил, что уволил Мнацаканяна.

До этого позиции Пашиняна и МИД республики разошлись по поводу отказа от города Шуши. «Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши», — указали в пресс-службе ведомства. Премьер, в свою очередь, рассказал, что во время консультаций по Карабаху стоял вопрос о передаче Азербайджану ряда районов, включая Шушу.

Глава МИД Армении возглавлял делегацию страны на переговорах в Москве о карабахском вопросе.

Пашинян сегодня, 16 ноября, назвал себя «главным ответственным» за ситуацию в непризнанной республике

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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