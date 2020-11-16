Пашинян уволил главу МИД. Дипломаты и премьер разошлись в показаниях

Никол Пашинян принял решение сменить главу МИД республики.



«Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку», — сообщает 16 ноября Amnews со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анну Нагладян.

После этого армянский премьер во время выступления в парламенте заявил, что уволил Мнацаканяна.

До этого позиции Пашиняна и МИД республики разошлись по поводу отказа от города Шуши. «Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши», — указали в пресс-службе ведомства. Премьер, в свою очередь, рассказал, что во время консультаций по Карабаху стоял вопрос о передаче Азербайджану ряда районов, включая Шушу.