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16.11.2020 12:04
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Пашинян назвал себя «главным ответственным» за ситуацию в Карабахе

Никол Пашинян 16 ноября 2020 года назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении рассказал о своем видении ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — заявил 16 ноября Пашинян во время пресс-конференции.

По его словам, армянская армия «потерпела неудачу» в Карабахе, так как столкнулась не только с Азербайджаном, но и с Турцией и боевиками-наемниками.

Пашинян заявил, что в стране будет объявлен день траура после того, как будут найдены «несколько сотен пропавших без вести солдат».

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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Комментарии (2)

260642921
Андрей Илларионов уже назвал произошедшее крупнейшим поражением России на Южном Кавказе за два столетия. Зная историю, трудно не согласиться.
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