Пашинян назвал себя «главным ответственным» за ситуацию в Карабахе

По его словам, армянская армия «потерпела неудачу» в Карабахе, так как столкнулась не только с Азербайджаном, но и с Турцией и боевиками-наемниками.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — заявил 16 ноября Пашинян во время пресс-конференции.

Никол Пашинян 16 ноября 2020 года назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что в стране будет объявлен день траура после того, как будут найдены «несколько сотен пропавших без вести солдат».

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.