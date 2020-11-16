Смольный продлил прием предложений по кандидатуре в состав Горизбиркома

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 22 ноября срок приема предложений по кандидатуре на пост члена городской избирательной комиссии. Официальное сообщение об этом 16 ноября появилось на страницах официального издания правительства — «Петербургского дневника».
Ранее Смольный назначил сроки приема предложений с 13 ноября по 16 ноября (до 18:00).
Такой небольшой промежуток времени создал бы трудности для того, чтобы кандидатуру выдвинула Центральная избирательная комиссия, так как определиться с ней ЦИК должна на заседании. По информации редакции, в ЦИКе обсуждалась возможность проведения заседания в срочном порядке 16 ноября.
В пресс-службе Центризбиркома «Фонтанке» прокомментировали, что ближайшее заседание назначено на среду, 18 ноября.
Напомним, 12 ноября глава Горизбиркома Виктор Миненко сложил с себя полномочия члена комиссии. Так как он был выдвинут по губернаторской квоте, его отставку также принял градоначальник.