Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с коронавирусным больным. Британский премьер переболел COVID-19 еще во время первой волны
Борис Джонсон рассказал о вынужденной самоизоляции, несмотря на отсутствие симптомов.
«Мне было предписано самоизолироваться на две недели после контакта с заболевшим COVID-19», — написал 16 ноября британский премьер в Тwitter.
Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020
I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz
По его словам, он вынужден был подчиниться требованиям врачей, хотя у него «хорошее здоровье» и «нет симптомов». Борис Джонсон подчеркнул, что продолжит работать.
Джонсон рассказал, что заражен коронавирусом, 27 марта. Состояние премьера ухудшилось, и он был доставлен в реанимацию. 12 апреля его выписали из клиники. В ноябре в Англии был объявлен локдаун.
С начала пандемии в Великобритании выявили 1,37 миллиона заболевших коронавирусом.