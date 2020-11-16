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16.11.2020 10:34
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Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с коронавирусным больным. Британский премьер переболел COVID-19 еще во время первой волны

Борис Джонсон рассказал о вынужденной самоизоляции, несмотря на отсутствие симптомов.

«Мне было предписано самоизолироваться на две недели после контакта с заболевшим COVID-19», — написал 16 ноября британский премьер в Тwitter.

По его словам, он вынужден был подчиниться требованиям врачей, хотя у него «хорошее здоровье» и «нет симптомов». Борис Джонсон подчеркнул, что продолжит работать.

Джонсон рассказал, что заражен коронавирусом, 27 марта. Состояние премьера ухудшилось, и он был доставлен в реанимацию. 12 апреля его выписали из клиники. В ноябре в Англии был объявлен локдаун.

С начала пандемии в Великобритании выявили 1,37 миллиона заболевших коронавирусом.

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