«Мне было предписано самоизолироваться на две недели после контакта с заболевшим COVID-19», — написал 16 ноября британский премьер в Тwitter.

По его словам, он вынужден был подчиниться требованиям врачей, хотя у него «хорошее здоровье» и «нет симптомов». Борис Джонсон подчеркнул, что продолжит работать.



Джонсон рассказал, что заражен коронавирусом, 27 марта. Состояние премьера ухудшилось, и он был доставлен в реанимацию. 12 апреля его выписали из клиники. В ноябре в Англии был объявлен локдаун.

