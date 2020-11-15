«Фальсификации, ужасное оборудование, лживые и молчаливые СМИ». Трамп заявил о победе Байдена, но свое поражение не признал

«Он победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, лживые и молчаливые СМИ и многое другое!» — прокомментировал в социальной сети Дональд Трамп пост ведущего Fox News Джесси Уотерса, в котором журналист удивлялся победе Байдена.

Дональд Трамп заявил о победе на американских президентских выборах Джо Байдена. Однако отметил, что демократ выиграл благодаря фальсификациям, а он свое поражение не признает. Свое мнение действующий президент США высказал 15 ноября в серии постов в Твиттере .

В числе причин, которые привели республиканцев к поражению, Трамп также назвал фейковые новостные издания и механические сбои, наблюдавшиеся в ночь выборов.



«Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте — это дурацкая шутка, — написал президент. — Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!» — добавил Трамп.

Ранее действующий президент призывал американцев дожидаться окончательных результатов выборов на следующей неделе. Он уже заявлял о возможных фальсификациях выборов и требовал пересчета.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. В ходе подсчета голосов действующий глава Белого дома неоднократно заявлял о своей победе, однако по итогам лидером гонки стал 77-летний демократ Байден. О том, кто он такой, читайте в материале «Фонтанки».