В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

В России продлен упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса до 1 января 2022 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина15 ноября.

«Решение закреплено постановлениями правительства. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки.