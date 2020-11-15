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15.11.2020 14:07
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В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

В России продлен упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса до 1 января 2022 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина15 ноября.

«Решение закреплено постановлениями правительства. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки.

«По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. Позже председатель правительства дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве», — отмечается в сообщении.

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