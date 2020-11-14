FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
14.11.2020 18:14
10
Печать

Путин рассказал о доступности российских коронавирусных вакцин для всех государств

Десятки стран выразили желание скооперироваться и совместно производить российские вакцины от коронавируса. Доступ к ним, считает российский президент, должны иметь граждане «всех государств».

Об этом российский лидер рассказал 14 ноября на пленарном заседании Восточноазиатского саммита. Он напомнил про уже две зарегистрированные российские вакцины, от Центра Гамалеи и «Вектора» Роспотребнадзора, вскоре регистрацию получит и третья.

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», — убежден президент.

Он также добавил, что свободный доступ к российским вакцинам должен быть у всех желающих, а страна готова поставлять отечественные тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе бесплатно. По словам Путина, больше миллиона тестов получили в 40 странах мира.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Кельт
Десятки стран выразили желание участвовать в производстве вакцины. Доступ к ней должен быть свободным. Казалось бы что в этих словах неправильного? Но не спит либерал - мощная струя специфического содержания уже залила окрестности...
yar_5e4cc335310b6
Как же обрыдла это глобальная показуха обнулятора за счет российского налогоплательщика
rastaman
Кому нужен этот шлак, от которого заболевают уже привитые?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний