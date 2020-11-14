Путин рассказал о доступности российских коронавирусных вакцин для всех государств

Десятки стран выразили желание скооперироваться и совместно производить российские вакцины от коронавируса. Доступ к ним, считает российский президент, должны иметь граждане «всех государств».



Об этом российский лидер рассказал 14 ноября на пленарном заседании Восточноазиатского саммита. Он напомнил про уже две зарегистрированные российские вакцины, от Центра Гамалеи и «Вектора» Роспотребнадзора, вскоре регистрацию получит и третья.



«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», — убежден президент.

