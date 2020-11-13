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13.11.2020 17:36
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Оранжевой линии добавили 800 млн рублей. Но новый участок «Спасская» — «Горный институт» все равно сдадут лишь в 2023 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств внутри адресной программы по строительству подземки на 2020 год. На Лахтинско-Правобережную линию перебросили 800 млн рублей.

Коронавирусный секвестр бюджета весной лишил адресную программу по строительству подземки пяти миллиардов. Больше всего пострадала оранжевая линия, с которой сняли 3,5 млрд рублей, что грозило остановкой работ. Но позднее ей вернули 1,16 млрд рублей.

Тем не менее дирекция транспортного строительства и «Метрострой» подписали допсоглашение о продлении контракта на строительство участка «Спасская» — «Горный институт». Теперь его хотят сдать не в 2022-м, а на год позже — в 2023 году.

По сути, сейчас работы идут только на коричневой и оранжевой линиях. Попытка запроектировать хотя бы полукилометровый участок фиолетовой провалилась.

На фоне проблем «Метростроя» Смольный договорился с банком ВТБ об участии кредитной организации в строительстве петербургской подземки. Совместное предприятие города и банка рассчитывает на получение статуса единственного поставщика.

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Комментарии (1)

Danik
Как кредитная организация, то бишь банк ВТБ, сможет построить подземку, если даже специализированная компания Метрострой не может ее построить? Просто надо меньше отмывать денег на бесчисленных пустых проектах, перестать кормить прорву начальников и строить метро! А банк? Он только отмоет деньги города и переведет их подальше из страны. Тут они, действительно, большие специалисты! А вот копать и строить банки не умеют, они умеют только наживаться на чужих деньгах!
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