Оранжевой линии добавили 800 млн рублей. Но новый участок «Спасская» — «Горный институт» все равно сдадут лишь в 2023 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств внутри адресной программы по строительству подземки на 2020 год. На Лахтинско-Правобережную линию перебросили 800 млн рублей.



Коронавирусный секвестр бюджета весной лишил адресную программу по строительству подземки пяти миллиардов. Больше всего пострадала оранжевая линия, с которой сняли 3,5 млрд рублей, что грозило остановкой работ. Но позднее ей вернули 1,16 млрд рублей.

Тем не менее дирекция транспортного строительства и «Метрострой» подписали допсоглашение о продлении контракта на строительство участка «Спасская» — «Горный институт». Теперь его хотят сдать не в 2022-м, а на год позже — в 2023 году.