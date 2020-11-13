Оранжевой линии добавили 800 млн рублей. Но новый участок «Спасская» — «Горный институт» все равно сдадут лишь в 2023 году
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств внутри адресной программы по строительству подземки на 2020 год. На Лахтинско-Правобережную линию перебросили 800 млн рублей.
Коронавирусный секвестр бюджета весной лишил адресную программу по строительству подземки пяти миллиардов. Больше всего пострадала оранжевая линия, с которой сняли 3,5 млрд рублей, что грозило остановкой работ. Но позднее ей вернули 1,16 млрд рублей.
Тем не менее дирекция транспортного строительства и «Метрострой» подписали допсоглашение о продлении контракта на строительство участка «Спасская» — «Горный институт». Теперь его хотят сдать не в 2022-м, а на год позже — в 2023 году.
По сути, сейчас работы идут только на коричневой и оранжевой линиях. Попытка запроектировать хотя бы полукилометровый участок фиолетовой провалилась.
На фоне проблем «Метростроя» Смольный договорился с банком ВТБ об участии кредитной организации в строительстве петербургской подземки. Совместное предприятие города и банка рассчитывает на получение статуса единственного поставщика.