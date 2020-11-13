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13.11.2020 13:08
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Крупнейший в мире производитель меха заявил о закрытии после массового убийства норок в Дании

Датская компания Kopenhagen Fur анонсировала постепенный уход с рынка после того, как потеряла домашнее производство норки.

«К сожалению, потеря производства норки в Дании означает, что исчезнет собственная база, и поэтому руководство компании приняло решение постепенно сокращать штат и проводить контролируемую остановку в течение 2–3 лет», — сообщает 13 ноября Kopenhagen Fur на своем сайте.

В компании при этом подчеркнули, что в предстоящем сезоне они всё-таки смогут обеспечить меховыми изделиями своих клиентов, так как получили шкурки. В 2021-м состоится 4 запланированных аукциона.

Дания решила уничтожить всю популяцию норок, выращенных на пушных фермах, в рамках борьбы с коронавирусом. Власти опасаются, что при худшем сценарии они могут дать старт новой пандемии в мире. Случаи инфицирования норок новым коронавирусом зафиксированы еще в 5 странах, кроме Дании.

Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. По данным минпромторга, в 2019 году на долю страны приходилось около 25 % мирового экспорта — более 730 млн долларов.

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