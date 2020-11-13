Крупнейший в мире производитель меха заявил о закрытии после массового убийства норок в Дании

Датская компания Kopenhagen Fur анонсировала постепенный уход с рынка после того, как потеряла домашнее производство норки.



«К сожалению, потеря производства норки в Дании означает, что исчезнет собственная база, и поэтому руководство компании приняло решение постепенно сокращать штат и проводить контролируемую остановку в течение 2–3 лет», — сообщает 13 ноября Kopenhagen Fur на своем сайте.



В компании при этом подчеркнули, что в предстоящем сезоне они всё-таки смогут обеспечить меховыми изделиями своих клиентов, так как получили шкурки. В 2021-м состоится 4 запланированных аукциона.

