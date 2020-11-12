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12.11.2020 21:17
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«Я был уверен, что мы победим». Официальный представитель Минобороны Армении ушел в отставку

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян вечером 12 ноября в Facebook заявил о своём уходе в отставку с этого поста.

«Я был уверен, что мы победим, эта вера была основана на боях, которые вели многие мои соратники. Я оставил это мероприятие 9-го числа месяца. Буду и дальше работать в научной сфере, прошу воздержаться от различных предложений. Я не занимался политикой и не собираюсь участвовать. Я преклоняюсь перед нашими героическими мучениками. Я должен вложить свою жизнь в образование и воспитание нового поколения», — написал он.

Напомним, вечером 12 ноября руководство Минобороны России сообщило о том, что миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов российских миротворцев. За сутки в Армению перевезены 372 военнослужащих, 53 единицы техники, а всего 817 военных и 119 единиц техники, в т.ч. 8 вертолетов. Накануне в Карабах было переброшено более 400 российских миротворцев.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
Да уж, армяне те еще вояки. Ситуация же очевидная - дорогу перекрыли и всем карачун. Спас вас Никола, а всем "восставшим" в Ереване только один вопрос : почему вы такие боевые не на фронте выделывались?
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