Прокуратура не удержала в колонии Рыжего Тарзана — Дацика. Он выходит на свободу

Осуждённый за плавательное бегство с родины Вячеслав Дацик готовится к отъезду из колонии строгого режима под Петербургом. Суд не прислушался к прокуратуре и постановил, что держать нарушителя границы в заточении и дальше бессмысленно.



Как сообщает пресс-служба судов, 12 ноября Ленинградский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение первой инстанции, которым Дацику была дарована досрочная свобода.



Постановление об УДО вынесено 2 октября на выездном заседании в исправительной колонии №3 под посёлком Форносово. Дацика могли освободить через десять дней, но прокуратура решила, что одиозный боец ММА должен досидеть оставшиеся от срока два месяца.

