Прокуратура не удержала в колонии Рыжего Тарзана — Дацика. Он выходит на свободу
Осуждённый за плавательное бегство с родины Вячеслав Дацик готовится к отъезду из колонии строгого режима под Петербургом. Суд не прислушался к прокуратуре и постановил, что держать нарушителя границы в заточении и дальше бессмысленно.
Как сообщает пресс-служба судов, 12 ноября Ленинградский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение первой инстанции, которым Дацику была дарована досрочная свобода.
Постановление об УДО вынесено 2 октября на выездном заседании в исправительной колонии №3 под посёлком Форносово. Дацика могли освободить через десять дней, но прокуратура решила, что одиозный боец ММА должен досидеть оставшиеся от срока два месяца.
Суд надзору отказал. Соответствующее постановление вступило в силу.
Петербургский националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик известен прозвищем Рыжий Тарзан, голым маршем проституток, бегством из психиатрической больницы, откупом хмельной жены от полицейского и незаконным пересечением российско-эстонской водной границы. Вплавь и в тапочках через границу Дацик перебрался для помощи многодетному отцу, за что 8 июня получил год в колонии строгого режима. Часть срока поглотило пребывание в следственном изоляторе.