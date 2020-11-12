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12.11.2020 18:27
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Прокуратура не удержала в колонии Рыжего Тарзана — Дацика. Он выходит на свободу

Осуждённый за плавательное бегство с родины Вячеслав Дацик готовится к отъезду из колонии строгого режима под Петербургом. Суд не прислушался к прокуратуре и постановил, что держать нарушителя границы в заточении и дальше бессмысленно.

Как сообщает пресс-служба судов, 12 ноября Ленинградский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение первой инстанции, которым Дацику была дарована досрочная свобода.

Постановление об УДО вынесено 2 октября на выездном заседании в исправительной колонии №3 под посёлком Форносово. Дацика могли освободить через десять дней, но прокуратура решила, что одиозный боец ММА должен досидеть оставшиеся от срока два месяца.

Суд надзору отказал. Соответствующее постановление вступило в силу.

Петербургский националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик известен прозвищем Рыжий Тарзан, голым маршем проституток, бегством из психиатрической больницы, откупом хмельной жены от полицейского и незаконным пересечением российско-эстонской водной границы. Вплавь и в тапочках через границу Дацик перебрался для помощи многодетному отцу, за что 8 июня получил год в колонии строгого режима. Часть срока поглотило пребывание в следственном изоляторе.

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Комментарии (2)

Pilat
Такое впечатление, что Дацик незаконно рождённый сын прокурора.
Его постоянно выпускают из колонии, чтобы он не сделал.
Illusive Man
Былинный наш земляк)
Родись бы он на тысячу лет раньше, был бы уважаемым воином-берсерком, а не фриком от мира ММА.
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