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08.06.2020 18:40
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Пересечение российско-эстонской границы на лодке стоило Рыжему Тарзану Дацику потерянного лета. «Ждем нашего чемпиончика»

Вызванное альтруистическим порывом незаконное пересечение российско-эстонской водной границы стоило петербургскому националисту и бойцу смешанного стиля Вячеславу Дацику потерянного лета.

«Славе дали год. Полгода он уже отсидел (в следственном изоляторе. — Прим. ред.). Сейчас еще два месяца, это потолок, он отсидит и будет дома! Ждем нашего чемпиончика. Конец нашим мучениям и страданиям», — рассказала его жена Виктория на видеозаписи, опубликованной «ВКонтакте» 8 июня.

Вячеслава Дацика, также известного по прозвищу Рыжий Тарзан, задержали во время незаконной попытки пересечения границы между Россией и Эстонией на лодке по реке Нарве. По словам его жены, он пошел на это из-за знакомого Дмитрия Вечкина, который якобы хотел воссоединиться с находящимися за границей детьми. Дацик, отметила тогда супруга, просто не смог отказать в помощи многодетному отцу.

После задержания нарушителя поместили в следственный изолятор, а когда он нашел полмиллиона, чтобы выйти на свободу, суд решил, что ему стоит еще побыть в СИЗО.

Рыжий Тарзан ранее «прославился» бегством из психиатрической лечебницы, временной эмиграцией в Норвегию, прессингом проституток и спасением нетрезвой жены от полицейского.

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Комментарии (6)

heimdall
Когда же уже этого дегенерата надолго закроют?
krasnonosov
Предлагаю Дацику выставлять свою кандидатуру на следующих выборах губернатора Санкт-Петербурга! После текущего парада уродов у сынв Сварога и племянника Одина есть все шансы, что население проголосует за него.
VF812
мое боже, у него еще и жена есть...
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