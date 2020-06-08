Пересечение российско-эстонской границы на лодке стоило Рыжему Тарзану Дацику потерянного лета. «Ждем нашего чемпиончика»
Вызванное альтруистическим порывом незаконное пересечение российско-эстонской водной границы стоило петербургскому националисту и бойцу смешанного стиля Вячеславу Дацику потерянного лета.
«Славе дали год. Полгода он уже отсидел (в следственном изоляторе. — Прим. ред.). Сейчас еще два месяца, это потолок, он отсидит и будет дома! Ждем нашего чемпиончика. Конец нашим мучениям и страданиям», — рассказала его жена Виктория на видеозаписи, опубликованной «ВКонтакте» 8 июня.
Вячеслава Дацика, также известного по прозвищу Рыжий Тарзан, задержали во время незаконной попытки пересечения границы между Россией и Эстонией на лодке по реке Нарве. По словам его жены, он пошел на это из-за знакомого Дмитрия Вечкина, который якобы хотел воссоединиться с находящимися за границей детьми. Дацик, отметила тогда супруга, просто не смог отказать в помощи многодетному отцу.
После задержания нарушителя поместили в следственный изолятор, а когда он нашел полмиллиона, чтобы выйти на свободу, суд решил, что ему стоит еще побыть в СИЗО.
Рыжий Тарзан ранее «прославился» бегством из психиатрической лечебницы, временной эмиграцией в Норвегию, прессингом проституток и спасением нетрезвой жены от полицейского.