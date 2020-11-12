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12.11.2020 14:51
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«Монстра-волка» придумали в Японии для отпугивания медведей. Он воет, вращает головой и мигает красными глазами

В японском городе Такикава на острове Хоккайдо для отпугивания медведей установили робота «Монстра-волка». Об этом пишет The Verge.

Когда к роботу приближаются дикие животные, он начинает выть, вращать головой и мигать красными глазами. Ранее сообщалось, что в Такикаве медведи несколько раз атаковали людей за последние годы. В 2020-м их уже замечали в черте города. Потому местные власти и решили задействовать «Монстра-волка» вместо того, чтобы отстреливать животных.

После установки робота нападения медведей прекратились, так что теперь его собираются использовать по всей стране. «Я надеюсь, что это поможет создать среду, где люди и медведи смогут жить вместе», — заявил глава компании — производителя «монстра» Юджи Ото. Пока по Японии установлены уже 62 таких робота.

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