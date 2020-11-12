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12.11.2020 09:40
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В Петербурге приём ковидных больных начала Многопрофильная больница № 2

Многопрофильная больница № 2 возобновила приём коронавирусных больных. Об этом в ночь на 12 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению. В данный момент там развёрнуто 660 коек.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Таким образом, на сегодняшний день больных с COVID-19 в Северной столице принимают 23 медучреждения. Среди них два детских стационара — Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Ровно месяц назад губернатор Александр Беглов говорил о важности сохранения плановой медицинской помощи и заверял, что вторую многопрофильную больницу не планируют задействовать для приёма ковидных пациентов.

Но ситуация с COVID-19 ухудшилась. Накануне количество заболевших за сутки превысило 1500 человек, это очередной рекорд.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Вера Симакова
Объясните мне. Зачем всех ковидных больных тащить в больницы? В больницу нужно только тяжелых, которым экстренная помощь нужна. Значит при других заболеваниях необязательно оказывать помощь, можно умирать. В нормальной обстановке в больницу для лечения не просто было попасть, а теперь и вовсе не попасть, если не ковидный.
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