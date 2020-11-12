В Петербурге приём ковидных больных начала Многопрофильная больница № 2

Многопрофильная больница № 2 возобновила приём коронавирусных больных. Об этом в ночь на 12 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению. В данный момент там развёрнуто 660 коек.

Таким образом, на сегодняшний день больных с COVID-19 в Северной столице принимают 23 медучреждения. Среди них два детских стационара — Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.



Ровно месяц назад губернатор Александр Беглов говорил о важности сохранения плановой медицинской помощи и заверял, что вторую многопрофильную больницу не планируют задействовать для приёма ковидных пациентов.

