В Петербурге приём ковидных больных начала Многопрофильная больница № 2
Многопрофильная больница № 2 возобновила приём коронавирусных больных. Об этом в ночь на 12 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению. В данный момент там развёрнуто 660 коек.
Таким образом, на сегодняшний день больных с COVID-19 в Северной столице принимают 23 медучреждения. Среди них два детских стационара — Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.
Ровно месяц назад губернатор Александр Беглов говорил о важности сохранения плановой медицинской помощи и заверял, что вторую многопрофильную больницу не планируют задействовать для приёма ковидных пациентов.
Но ситуация с COVID-19 ухудшилась. Накануне количество заболевших за сутки превысило 1500 человек, это очередной рекорд.